Переговоры о создании коалиции в Германии начнутся 18 октября

Переговоры о создании коалиции в немецком Бундестаге официально начнутся на следующей неделе, 18 октября.

Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Frankfurter Allgemaine Zeitung, пишет "Европейская правда".

В этот день представители Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС / ХСС) должны провести отдельные переговоры с "Зелеными" и Свободной демократической партией.

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На следующий день, 19 октября, "Зеленые" и Свободные демократы хотят провести отдельную встречу. 20 октября впервые состоятся переговоры между всем четырем сторонам.

Ранее ХДС и ХСС достигли договоренности о миграционной политике. Меркель назвала переговоры о предоставлении убежища мигрантам "классическим компромиссом". Это была "очень хорошая основа", чтобы перейти к переговорам со Свободными демократами и "Зелеными" о формировании правительственной коалиции, отметила немецкий канцлер.