Во Франции скончался звезда фильма "Анжелика" Жан Рошфор

Во Франции скончался знаменитый актер Жан Рауль Робер Рошфор. Об этом пишет издание Le Monde.

В то же время причины смерти 87-летнего актера не называются.

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Рошфор много работал и на телевидении, а его кинодебют состоялся в 1958 году; снимался преимущественно в комедиях. Он известен по картинам "Высокий блондин в черном ботинке", "Возвращение высокого блондина", "Великолепная Анжелика", "Анжелика, маркиза ангелов" и другим.

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