Во Франции скончался звезда фильма "Анжелика" Жан Рошфор
16:10, 09 октября 2017Мир
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Причины смерти 87-летнего актера не называются.
Жан Рошфор / REUTERS
Во Франции скончался знаменитый актер Жан Рауль Робер Рошфор. Об этом пишет издание Le Monde.
В то же время причины смерти 87-летнего актера не называются.
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Рошфор много работал и на телевидении, а его кинодебют состоялся в 1958 году; снимался преимущественно в комедиях. Он известен по картинам "Высокий блондин в черном ботинке", "Возвращение высокого блондина", "Великолепная Анжелика", "Анжелика, маркиза ангелов" и другим.
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