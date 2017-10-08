ОМОН разогнал противников Путина на Манежной площади в Москве, людей били по голове (фото, видео)

01:40, 08 октября 2017
Мир
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Есть информация о десяти задержанных и о том, что людей били по голове.

Людей на Манежной разгоняют / twitter.com/nedimon_msk

Собравшихся на Манежной площади Москвы противников Путина полиция  оттеснила к станции метро "Площадь революции". Сообщается, что их заставили отправиться к поездам.

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"ОМОН разогнал протестующих на Манежке. Всех вытолкали в метро. Есть информация о десяти задержанных и о том, что людей били по голове", - говорится в сообщении "Протестной Москвы" в Twitter.

Как сообщал УНИАН, противники Путина решили остаться на ночь на Манежной площади в Москве, они призывали принести еду и теплые вещи.

По уточненным данным, всего в 26 городах России задержан, как минимум, 271 человек, участвовавший в протестах против Путина.

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