Еврокомиссия прогнозирует рецессию в Польше

Европейская комиссия в обнародованном сегодня докладе ухудшила прогноз развития польской экономики в текущем году до минус 1,4% с 2% прогнозируемого в январе роста.

Как сообщает TVN24, в то же время эксперты считают слишком пессимистическим новый прогноз ЕК, отмечая, что для его оправдания должно произойти какое-то экстраординарное событие, которое может привести к обвалу экономики Польши.

Вице-министр Вальдемар ПАВЛЯК также назвал не очень правдоподобным новый прогноз Еврокомиссии, которая осенью прошлого года прогнозировала, что в 2009 году ВВП Польши вырастет на 4%.

В свою очередь польское правительство ожидает рост экономики на 1,7% при 3,7%, предусмотренных бюджетом.

Также Еврокомиссия прогнозирует рост бюджетного дефицита Польши до 6,6% ВВП в текущем и до 7,3% в следующем году. ЕК планирует начать процедуру ограничения бюджетного дефицита Польши, который согласно стандартами ЕС не должен превышать 3% ВВП страны.

В целом Еврокомиссия прогнозирует спад ВВП в текущем году в 26 из 27 стран - членов Евросоюза.

Единственной экономикой, которая будет иметь прирост, станет Кипр (+0,3%). Остальные зафиксируют спад, а больше всего Литва, Латвия и Эстония - минус 11%, 13,1% и 10,3% соответственно.

Еврокомиссия прогнозирует, что в целом ВВП всех государств Евросоюза уменьшится на 4%.

С 2010 года польская экономика должна вырасти на 0,8% на фоне спада общеевропейского ВВП на 0,1%, считают эксперты ЕК.

Справка УНИАН. В 2008 году темпы роста экономики Польши уменьшились до 4,9% с 6,7% в 2007 году.

Номинальный ВВП Польши, по данным МВФ, в прошлом году составлял свыше 525 млрд. долларов (18-е место в мире).