Полиция нашла части тела погибшей на подлодке Nautilus журналистки
13:23, 07 октября 2017Мир
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Полиция обнаружила голову и ноги женщины. Причина ее смерти до сих пор не установлена.
Ким Уолл / REUTERS
Датская полиция нашла части тела шведской журналистки Ким Уолл, которая умерла при загадочных обстоятельствах на субмарине Nautilus. Об этом сообщает Reuters.
Представитель полиции рассказал, что в пятницу были обнаружены голова и ноги женщины. При этом в черепе Уолл не было переломов.
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Сейчас причину смерти Ким до сих пор не удалось обнаружить.
Как сообщал УНИАН, после загадочного убийства журналистки в Дании у изобретателя подлодки нашли видео с обезглавливанием женщин. Шокирующая видеозапись была найдена на жестком диске компьютера, изъятого у Мадсена.
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