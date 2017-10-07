Полиция нашла части тела погибшей на подлодке Nautilus журналистки

Датская полиция нашла части тела шведской журналистки Ким Уолл, которая умерла при загадочных обстоятельствах на субмарине Nautilus. Об этом сообщает Reuters.

Представитель полиции рассказал, что в пятницу были обнаружены голова и ноги женщины. При этом в черепе Уолл не было переломов.

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Сейчас причину смерти Ким до сих пор не удалось обнаружить.

Как сообщал УНИАН, после загадочного убийства журналистки в Дании у изобретателя подлодки нашли видео с обезглавливанием женщин. Шокирующая видеозапись была найдена на жестком диске компьютера, изъятого у Мадсена.