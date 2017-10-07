СМИ назвали причины конфликта Трампа и Тиллерсона

Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост из-за конфликта с Трампом. Об этом сообщает портал Axios.

Согласно информации издания, Трамп был разгневан тем, что после массового убийства в Лас-Вегасе в центре внимания СМИ оказался не он, а Тиллерсон, лицо которого "не сходило с экранов".

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Кроме того, как пишет Axios, Трамп был недоволен тем, что госсекретарь никак не попытался "замять" скандал, раскрученный NBC News. Источники телеканала в администрации ранее заявили, что Тиллерсон якобы назвал Трампа "придурком" после визита президента в Пентагон.

Напомним, телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что глава Госдепа США Рекс Тиллерсон все больше выражает разочарование администрацией Трампа и, возможно, рассматривает вопрос о своей отставке.