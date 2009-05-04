Жена Берлускони подает на развод

Супруга премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ Вероника ЛАРИО приняла решение подать на развод, сообщает агентство ANSA.

Она уже провела предварительные консультации со своими адвокатами и намерена запустить бракоразводную процедуру на следующей неделе.

С.БЕРЛУСКОНИ и В.ЛАРИО поженились в 1990 году, а впервые встретились еще в 1980-м. Для итальянского политика брак с театральной актрисой стал вторым в жизни. У пары есть трое детей: 24-летняя Барбара, 22-летняя Элеонора и 20-летний Луиджи.

В последнее время отношения между супругами были довольно напряженными. Так, в конце апреля В.ЛАРИО публично отчитала С.БЕРЛУСКОНИ за его предложение включить в списки кандидатов в Европарламент от Италии молодых и красивых представительниц шоу-бизнеса, назвав эту идею «бесстыдной ахинеей».

По данным итальянской прессы, последней каплей, переполнившей чашу терпения В.ЛАРИО, стало присутствие 72-летнего С.БЕРЛУСКОНИ 26 апреля на дне рождения 18-летней неаполитанки Ноеми ЛЕТИЦИИ.

В СМИ появлялись утверждения, что премьер-министр часто видится с девушкой. Сам С.БЕРЛУСКОНИ заявил в ответ, что является давним другом семьи Н.ЛЕТИЦИИ.