Большинство поляков довольны 5-ю годами членства в ЕС

52% польских граждан положительно оценивают членство Польши в Европейском Союзе, к которому страна присоединилась 1 мая 2004 года.

Как свидетельствуют данные опроса TNS OBOP, проведенного по заказу представительства Европейской комиссии в Польше, 24% поляков считают, что ситуация в стране изменилась к худшему после присоединения к ЕС, а 17% не заметили никаких изменений.

Больше половины поляков считает, что Польша усилила свои позиции после вступления в Евросоюз, который в настоящее время объединяет 27 государств, где проживает почти 500 миллионов человек, против 13%, по мнению которых, страна ослабила свои позиции.

48% опрошенных сказали, что видят Польшу в Евросоюзе, доля которого в мировом ВВП в 2008 году составила около 30%, источником сырья и дешевой рабочей силы.

По убеждению 39% опрошенных, благодаря членству в Евросоюзе Польша осовременила свою экономику.

Поляки поделились на почти две равные группы среди тех, кто считает, что польские граждане могут на равных правах пользоваться привилегиями, которые имеют «старые» 15 стран Западной Европы 44% против 47%, которые говорят, что не могут.

Согласно опросу, среди сторонников и оптимистов членства Польши в ЕС больше людей с высшим образованием.

Негативные оценки чаще озвучивали поляки с базовым образованием.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польши стала страной-сателлитом Советского союза после Второй мировой войны, когда в государстве была установлена коммунистическая власть.

В 1989 году после массовых протестов независимого профсоюзного движения «Солидарность» достигнута договоренность, открывшая дорогу к демократическим реформам в Польше.

Благодаря политическим и экономическим реформам, Польша добилась вступления в НАТО в 1999 году и в Евросоюз в 2004 году.