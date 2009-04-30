Suzuki врезался в праздничную толпу: 2 погибших, 21 раненый

По меньшей мере два человека погибли в Нидерландах во время празднования Дня Королевы, когда машина врезалась в толпу людей.

Как сообщает Reuters, автомобиль Suzuki черного цвета врезался на большой скорости в толпу людей, которые собрались на празднование традиционного Дня королевы в городе Апельдорн, в 90 километрах от Амстердама.

В это время на центральной площади города находилась и королевская семья для участия в традиционном торжественном параде.

По данным нидерландского агентства NOS. NL, автомобиль на высокой скорости прорвался сквозь толпу в направлении автобуса, в котором находилась королевская семья, и врезался в памятник на площади.

В результате погибли по меньшей мере 2 человека, 21 – получили ранения.

Водитель автомобиля был арестован. Власти Нидерландов отмечают, что пока нет оснований утверждать, что речь идет о теракте.