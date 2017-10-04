Родителям захваченного в плен в Сирии россиянина ФСБ приказала "не поднимать шум"

Сотрудники ФСБ требуют от родителей попавшего в плен в Сирии россиянина Григория Цуркану «не поднимать шум». Об этом сообщает радио Свобода со ссылкой на родителей Цуркану.

Родители Цуркану рассказали, что им «позвонили неизвестные», заверили, что их сына освободят, и сказали «не поднимать шум». Позже они признались, что звонок был «из ФСБ».

Читайте такжеБоевики ИГИЛ показали захваченных в плен российских военных (видео)Брат Григория Роман рассказал, что тот, предположительно, воевал в Сирии в составе ЧВК Вагнера. По его словам, брат уехал в Сирию в мае и скрывал свою «командировку».

Радио Свобода уточняет, что днем в среду съемочная бригада издания приехала в дом семьи Цуркану. Брат попавшего в плен россиянина еще утром был готов встретиться с журналистами лично, однако после обеда перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее в среду члены организации «Боевое братство. Домодедово» опознали жителя Московской области Цуркану, взятого в плен террористической организацией «Исламское государство». По информации «Боевого братства», Цуркану ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии и Югославии.

В то же время руководитель домодедовского отделения «Боевого братства» Алексей Кирин сообщил Дождю, что не стал бы «со стопроцентной уверенностью утверждать», что мужчина на видеозаписи — это Цуркану. Он согласился, что сходство между Цуркану и человеком с видеокадров есть, добавив, что последний не похож на того мужчину, каким Цуркану был в обычной жизни.

Как сообщал УНИАН, ИГ опубликовало видеозапись, на котором запечатлены двое мужчин. Один из них называет себя Романом Заболотным 1979 года рождения, а второго - Григорием Цуркану (Суркановым) 1978 года рождения. Минобороны РФ опровергло захват в плен российских военных в Сирии.