Мишель Обама попала в сотню первых красавиц мира
Рейтинг журнала People
|Мишель Обама на обложке журнала Vogue
Рейтинг издания People был опубликован накануне. Мишель Обама рассказала корреспондентам журнала: "Мой отец и брат считали меня красавицей, это заставляло меня чувствовать себя красивой каждый день".
СМИ пишут о том, что Мишель Обама затмевает супруга. В марте ее снимок появился на обложке американского Vogue - самого влиятельного издания в мире моды. До этого журнал помещал на обложку фотографию только одной первой леди США – Хиллари Клинтон.
|Кристин Эпплгейт. Фото People
Кроме дебютантки Мишель Обамы и Эпплгейт, которая попала в список People третий раз, в сотню самых красивых людей мира вошли актеры Холли Берри, Зак Эфрон, Чэннинг Татум, Джордж Клуни, Брэд Питт и Анджелина Джоли, а также звезда "Миллионера из трущоб" Фрида Пинто и певица Кристина Агилера.