Мишель Обама попала в сотню первых красавиц мира

Первая леди США Мишель Обама дебютировала в списке 100 самых красивых людей мира по версии американского журнала People. Как сообщает Reuters, супруга президента США получила статус "селебрити" и покорила мир безупречным стилем.

Рейтинг издания People был опубликован накануне. Мишель Обама рассказала корреспондентам журнала: "Мой отец и брат считали меня красавицей, это заставляло меня чувствовать себя красивой каждый день".

СМИ пишут о том, что Мишель Обама затмевает супруга. В марте ее снимок появился на обложке американского Vogue - самого влиятельного издания в мире моды. До этого журнал помещал на обложку фотографию только одной первой леди США – Хиллари Клинтон.

Список самых красивых людей возглавила актриса Кристин Эпплгейт. Она известна по ролям Келли Банди в сериале "Женаты… с детьми" и Саманты в ситкоме "Samantha Who?", за комедийную роль в последнем она претендовала на "Эмми" и на приз Гильдии актеров.

Кроме дебютантки Мишель Обамы и Эпплгейт, которая попала в список People третий раз, в сотню самых красивых людей мира вошли актеры Холли Берри, Зак Эфрон, Чэннинг Татум, Джордж Клуни, Брэд Питт и Анджелина Джоли, а также звезда "Миллионера из трущоб" Фрида Пинто и певица Кристина Агилера.

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