Среди жертв «бакинского стрелка» - зав кафедрой, преподаватели, студенты...

Тринадцать человек погибли и 11 ранены в результате стрельбы, открытой сегодня в Азербайджанской государственной нефтяной академии.

По данным телеканала ANS, убийства во втором корпусе вуза совершил гражданин Грузии азербайджанского происхождения Надир Ширханоглу. Войдя в здание, он из пистолета Макарова убил охранника и уборщиц, после этого преступник стал подниматься на этажи и вести беспорядочную стрельбу. В числе его жертв - заведующий кафедрой, преподаватели и студенты, в том числе двое иностранцев, пишет Newsru.

Раненые размещены в больнице имени Муссы Нагиева и в 4-й городской клинической больнице, отметили в ведомстве. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

Как сообщалось, трагедия произошла сегодня утром во 2-м корпусе Азербайджанской государственной нефтяной академии, расположенной прямо в центре Баку. Неизвестный открыл стрельбу, взял заложников, а затем застрелился.