Среди жертв «бакинского стрелка» - зав кафедрой, преподаватели, студенты...
13 человек погибли, 11 - ранены
Тринадцать человек погибли и 11 ранены в результате стрельбы, открытой сегодня в Азербайджанской государственной нефтяной академии.
По данным телеканала ANS, убийства во втором корпусе вуза совершил гражданин Грузии азербайджанского происхождения Надир Ширханоглу. Войдя в здание, он из пистолета Макарова убил охранника и уборщиц, после этого преступник стал подниматься на этажи и вести беспорядочную стрельбу. В числе его жертв - заведующий кафедрой, преподаватели и студенты, в том числе двое иностранцев, пишет Newsru.
Раненые размещены в больнице имени Муссы Нагиева и в 4-й городской клинической больнице, отметили в ведомстве. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.
Как сообщалось, трагедия произошла сегодня утром во 2-м корпусе Азербайджанской государственной нефтяной академии, расположенной прямо в центре Баку. Неизвестный открыл стрельбу, взял заложников, а затем застрелился.