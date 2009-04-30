Производители вакцин думают, что можно сделать против свиного гриппа

Комиссар Европейского Союза по вопросам здравоохранения Андрулла ВАССИЛИУ встретилась с производителями вакцин, чтобы обсудить ситуацию со свиным гриппом.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Нина ПАПАДУЛАКИ.

В ходе встречи комиссар и представители производителей вакцин обменялись мнениями о ситуации со свиным гриппом и технических и регуляторных аспектов, связанных с необходимостью производства новой вакцины от свиного гриппа.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Мексике от вируса свиного гриппа погибли 159 человек. В больницах находятся еще 1,3 тыс. человек. По оценкам власти, общее количество больных достигло уже 2,5 тысячи человек.

В США сегодня зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппа, в целом в этой стране заболели 65 человек.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально случаи заражения подтверждены властями США, Канады, Новой Зеландии, Британии, Израиля, Испании, Германии и Австрии. Последней из стран, подтвердивших факт заражения своих граждан свиным гриппом, пока является Австрия.

Вчера ВОЗ предложила компании Sanofi Pasteur разработать вакцину против свиного гриппа. Sanofi Pasteur является мировым лидером в производстве вакцин. Ее представитель заявлял, что на разработку вакцины против свиного гриппа понадобится не меньше 4 месяцев.