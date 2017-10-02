Лидер Каталонии об отношениях с Мадридом: это не внутреннее дело, мы нуждаемся в посредничестве

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон призывает к международному посредничеству с целью урегулирования противостояния с официальным Мадридом.

Как сообщает Reuters, соответствующий призыв прозвучал на следующий день после того, как сотни людей получили травмы в столкновениях с полицией во время проведения референдума о независимости Каталонии, который был признан официальным Мадридом незаконным.

"Это не внутреннее дело. Это очевидно, что мы нуждаемся в посредничестве", - заявил Пучдемон на пресс-конференции.

По сообщениям властей, были травмированы около 900 человек.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости региона, который центральная власть Испании признала нелегитимным.

Испанская полиция жестко противодействовала избирательному процессу, изымая урны для голосования и бюллетени. На некоторых участках произошли столкновения правоохранителей с активистами. Полиция применяла резиновые пули, дубинки.

По данным каталонского правительства, около 90% избирателей ответили "да" на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».