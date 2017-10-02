Референдум в Каталонии: в Барселоне тысячи студентов вышли в поддержку результатов голосования (фото)

В Барселоне на акцию в поддержку результатов референдума о независимости Каталонии вышли тысячи студентов, пишет «Громадське».

Организаторами митинга стало общественное движение «Университет за республику».

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Студенты прошли от университета до главной центральной площади Барселоны — площади Каталонии и выкрикивали лозунги «Мы проголосовали!» и «Да здравствует независимость!».

Отмечается, что это первый митинг после объявления результатов.

Как сообщал УНИАН ранее, в Европейской комиссии заявляют, что референдум о независимости Каталонии является незаконным, и призывают все стороны к диалогу. Соответствующее заявление сделал в понедельник в Брюсселе представитель Европейской комиссии Маргаритис Шинас.

«Вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным в рамках Конституции Испании. Для Европейской комиссии, и как об этом постоянно говорит президент Юнкер, это является внутренним делом Испании, которое должно быть решено в соответствии с конституционным порядком Испании», - заявил он.

За обретение независимости Каталонии от Испании проголосовали 90 процентов жителей региона, которые участвовали в референдуме. По последним данным властей Каталонии в столкновениях с полицией во время проведения референдума пострадали 844 человека. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что каталонцы достигли своего права на суверенитет. Он пообещал, что в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме.