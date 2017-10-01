Авиудары в Сирии: в Идлибе погибли 28 человек, среди них есть дети
07:38, 01 октября 2017Мир
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С середины этого месяца, в результате авиаударов России и Сирии, погибли уже множество мирных жителей.
Иллюстрация / REUTERS
В сирийском Идлибе в результате авиаударов в ночь на субботу погибли 28 мирных жителей, среди которых 4 ребенка, пишет Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.
В частности, удары были нанесены по селу Арманаз в нескольких километрах от турецкой границы.
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Спасатели заявляют, что с 19 сентября, когда боевики начали наступление на районы, контролируемые правительством, в результате авиаударов России и Сирии погибло уже множество мирных жителей. Однако РФ и Дамаск отрицают свою причастность, заявляя, что их авиаудары нацелены только на боевиков.
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