Авиудары в Сирии: в Идлибе погибли 28 человек, среди них есть дети

В сирийском Идлибе в результате авиаударов в ночь на субботу погибли 28 мирных жителей, среди которых 4 ребенка, пишет Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

В частности, удары были нанесены по селу Арманаз в нескольких километрах от турецкой границы.

Читайте такжеСирийские войска 27 раз осуществляли химические атаки - ООН

Спасатели заявляют, что с 19 сентября, когда боевики начали наступление на районы, контролируемые правительством, в результате авиаударов России и Сирии погибло уже множество мирных жителей. Однако РФ и Дамаск отрицают свою причастность, заявляя, что их авиаудары нацелены только на боевиков.