Россия отрицает, что после учений "Запад-2017" оставила свои войска в Беларуси

Министерство обороны России отрицает, что после учений «Запад-2017» на территории Беларуси остались российские войска. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков утверждает, что все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации. Об этом он заявил российским журналистам, передает радио Свобода.

Читайте такжеУкраинские наблюдатели о "Западе-2017": войска РФ отрабатывали наступательные действия«Что касается подразделений российских войск, которые принимали участие в совместных стратегических учениях «Запад-2017», все они вернулись в пункты постоянной дислокации», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил в интервью Reuters, что Россия оставила часть войск на территории Беларуси и вывела лишь небольшую часть контингента. Он добавил, что Россия вывела, в первую очередь с целью демонстрации вывода, авиационные части, которые вернулись на свои аэродромы, откуда им на преодоление расстояния в 300-400 км нужно совсем мало времени.