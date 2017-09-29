В России ликвидировали сеть торговцев контрабандным оружием из Украины

Федеральная служба безопасности России совместно с министерством внутренних дел РФ пресекла деятельность групп и лиц, причастных к организации каналов поставок оружия из Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

"В 21 регионе страны (от центральной части России до Урала) проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины", – говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, из незаконного оборота изъята 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет «Калашникова», 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер («Глок», «Вальтер», «ПМ», «ТТ», «АПС», «ПСМ», «Наган»), в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва.

"Прекращена деятельность 8 мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги", - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал о задержании в оккупированном Крыму россиян, которые "шпионили" для Украины.