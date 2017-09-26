В Иракском Курдистане прошел референдум по независимости, явка составила 78%

Явка на референдуме о независимости Иракского Курдистана достигла 78%. Об этом сообщает Reuters.

Окончательные результаты ожидаются в течение 72 часов.

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Ожидается, что иракские курды поддержат независимость региона от Ирака. Результаты референдума, однако, не являются обязывающими. Тем временем министерство иностранных дел Турции пригрозило принять "все меры" в рамках международного права, если курдский референдум будет угрожать национальной безопасности страны.

Турция не признает референдум. Правительство иракского Курдистана угрожает миру и стабильности в Ираке и во всем регионе, заявил турецкий МИД. Анкара опасается, что референдум иракских курдов подогреет стремление курдов в Турции к независимости. В Турции также призвали турецких граждан, находящихся в курдских провинциях Ирака, безотлагательно оттуда уехать.