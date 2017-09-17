"Черная жизнь имеет значение": в США снова вспыхнули антиполицейские протесты (фото)

В Сент-Луисе, что в штате Миссури (США), два дня продолжаются протесты против оправдательного приговора полицейскому, который в 2011 году застрелил темнокожего мужчину.

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Суд оправдал правоохранителя в пятницу, 15 сентября. Возмущенная толпа начала протест сразу под стенами суда – к акции присоединились несколько сотен человек. Акция, которая начиналась мирно, закончилась метанием кирпичей и других предметов в авто полицейских, полицейский участок и даже в дом мэра, пишет ТСН.

В пятницу были арестованы 33 человека, а 11 полицейских получили ранения. Против протестующих применяли слезоточивый газ.

Впрочем, это не остановило возмущенных горожан. В субботу несколько сотен человек вновь вышли на улицы с плакатами "Черная жизнь имеет значение", "Остановите расизм" и другими призывами. Активисты прошли маршем по улицам города, заходили в два торговых центра. Сначала акция была мирной, однако с наступлением темноты снова переросла в противостояние между протестующими и полицией. Арестовали еще минимум 9 человек.

Из-за напряженной атмосферы в городе группа U2 и музыкант Эд Ширан были вынуждены отменить запланированные концерты, ведь полиция заявила, что не сможет обеспечить достойный уровень безопасности на мероприятиях.

"В свете этой информации мы не можем рисковать безопасностью наших поклонников, проводя концерт сегодня вечером. Мы очень сожалеем, что мы должны отменить мероприятие, однако мы считаем это единственным приемлемым шагом в нынешней ситуации", – говорится в заявлении группы U2.

Убийство темнокожего Энтони Ламара Смита произошло в декабре 2011 года во время полицейского рейда против наркоторговцев. Полицейский утверждал, что был уверен – Смит потянулся за оружием, которое было спрятано в его авто. Однако горожане и участники акции уверены, что полицейский произвел выстрел необдуманно лишь руководствуясь цветом кожи Смита, а оружие потом подбросил в авто застреленного, чтобы оправдать свой поступок.