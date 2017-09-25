Британский художник создал скульптуру из 7 тысяч таблеток экстази

Британский художник Chemical X создал скульптуру из 7 тысяч таблеток экстази, назвав ее «Дух экстази», передает hromadske.ua.

Произведение представляет собой девушку, сделанную из силикона и стекловолокна, которая проходит сквозь прозрачную панель.

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Автор говорит, что прототипом героини стала британская модель и актриса, которая является поклонником его творчества, Кара Делевинь.

Стоимость работы оценивается в миллион фунтов стерлингов.