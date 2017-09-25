Британский художник создал скульптуру из 7 тысяч таблеток экстази

12:55, 25 сентября 2017
Мир
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Произведение представляет собой девушку, сделанную из силикона и стекловолокна, которая проходит сквозь прозрачную панель.

фото instagram @chemical_x_lab

Британский художник Chemical X создал скульптуру из 7 тысяч таблеток экстази, назвав ее «Дух экстази», передает hromadske.ua.

Произведение представляет собой девушку, сделанную из силикона и стекловолокна, которая проходит сквозь прозрачную панель.

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Автор говорит, что прототипом героини стала британская модель и актриса, которая является поклонником его творчества, Кара Делевинь.

Стоимость работы оценивается в миллион фунтов стерлингов.

Shit! She's escaped!

Публикация вот Chemical X (@chemical_x_lab)

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Теги: #картина из таблеток экстази#Дух экстази#британский художник#скульптура из таблеток