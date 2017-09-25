Британский художник создал скульптуру из 7 тысяч таблеток экстази
12:55, 25 сентября 2017Мир
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Произведение представляет собой девушку, сделанную из силикона и стекловолокна, которая проходит сквозь прозрачную панель.
«Дух экстази» - скульптуру из 7 тысяч таблеток / фото instagram @chemical_x_lab
Британский художник Chemical X создал скульптуру из 7 тысяч таблеток экстази, назвав ее «Дух экстази», передает hromadske.ua.
Произведение представляет собой девушку, сделанную из силикона и стекловолокна, которая проходит сквозь прозрачную панель.
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Автор говорит, что прототипом героини стала британская модель и актриса, которая является поклонником его творчества, Кара Делевинь.
Стоимость работы оценивается в миллион фунтов стерлингов.
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