Во Франции партия президента Макрона провалилась на выборах в Сенат

Во Франции в воскресенье переизбрали 171 из 348 членов Сената – верхней палаты парламента, и уверенную победу на выборах одержали республиканцы. Об этом сообщает Le Journal du dimanche, передает Европейская правда.

Кандидаты от Республиканской партии после выборов получили всего 159 мест в Сенате и укрепили свои позиции. Раньше они имели 142 места.

Новосозданная центристская партия Макрона "Вперед, Республика!" насчитывала 29 мест в Сенате и надеялась увеличить свое представительство, но вместо этого потеряла двух сенаторов и теперь имеет 27 представителей.

После выборов в партии заявили, что выборы в Сенат "по своей природе являются более трудными для молодого движения и не отражают новый политический баланс".

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Система голосования действительно, как правило, отдает предпочтение местным политикам из традиционных партий, а не новичками в политике, которых большинство в партии Макрона.

Сенаторов избирают более чем 75 000 выборных должностных лиц, включая членов национального собрания (нижней палаты парламента), мэров, региональных и местных советников.

Много местных выборных должностных лиц были недовольны планом Макрона сократить бюджеты местной власти.

В отличие от Национальной ассамблеи - нижней палаты французского парламента - Сенат во время принятия законов имеет меньший вес. Последнее слово остается за членами Национальной ассамблеи, где партия Макрона имеет абсолютное большинство.