Трамп в ответ на угрозы КНДР снова назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой"
08:44, 24 сентября 2017Мир
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Также Трамп заявил, что "они долго не протянут".
Дональд Трамп / фото REUTERS
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал речь главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН. В частности, Трамп снова назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой».
«Только что услышал речь министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет мысли маленького человека-ракеты, они долго не протянут!», — написал Трамп.
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В речи на ГА ООН Ли Ён Хо заявил, что северокорейские ракеты «неизбежно посетят всю территорию США».
Ранее сообщалось, что советники Трампа попросили его избегать оскорблений в адрес Ким Чен Ына.
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