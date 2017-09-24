Трамп в ответ на угрозы КНДР снова назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой"

08:44, 24 сентября 2017
Мир
536 0

Также Трамп заявил, что "они долго не протянут".

Дональд Трамп / фото REUTERS

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал речь главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН. В частности, Трамп снова назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

«Только что услышал речь министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет мысли маленького человека-ракеты, они долго не протянут!», — написал Трамп.

Читайте такжеТрамп пригрозил Ким Чен Ыну "невиданными до сих пор испытаниями"

В речи на ГА ООН Ли Ён Хо заявил, что северокорейские ракеты «неизбежно посетят всю территорию США».

Ранее сообщалось, что советники Трампа попросили его избегать оскорблений в адрес Ким Чен Ына.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США и КНДР#Трамп и Ким Чен Ын#Трамп о КНДР