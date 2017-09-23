Правительство Литвы потеряло большинство в парламенте: коалицию покинула Социал-демократическая партия

Правительство Литвы потеряло большинство в парламенте после того, как правящую коалицию решил оставить младший партнер Социал-демократическая партия (ЛСДП).

Как сообщает Deutsche Welle,

совет ЛСДП принял решение покинуть правящую коалицию с «Союзом крестьян и зеленых» в субботу, 23 сентября. Это решение поддержали 140 членов совета ЛСДП, против высказались 46.

«Такая, как сегодня, партия (ЛСДП) не нужна. Это показывают результаты выборов, замороженные рейтинги, это показывают люди», - заявил лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.

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По его словам, партия готова поддерживать правительство «крестьян» в решении актуальных вопросов. Ранее Палуцкас заявлял, что в случае выхода из коалиции председателям комитетов Сейма будет дана неделя на принятие решения об уходе с должностей. ЛСДП также делегировала в правительство трех министров - юстиции, экономики и иностранных дел.

Между тем, правительство страны планирует работать до следующих выборов.

«Есть все предпосылки для нашего правительства продолжить работу до следующих всеобщих выборов 2020 года», - заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.