Слухи о расколе между Медведевым и Путиным - происки врагов?

Мировой экономический кризис только сплотил тандем "Медведев-Путин", а слухи о напряженности в отношениях президента РФ и премьер-министра являются "попытками врагов найти нечто несуществующее", заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Голос России" в пятницу.

"С одной стороны, я понимаю, что некоторые наблюдатели были бы рады увидеть какие-то трещины в нынешней системе. Это даст им много пищи для спекуляций, даст много работы. Но, к счастью, дело так не обстоит. В кризисные времена работа в такой обстановке, наоборот, ведет к более тесному взаимодействию, более тесной координации, более совершенной работе всей государственной системы в условиях кризиса. И, безусловно, все это всего лишь слухи, и попытки врагов найти нечто несуществующее", - сказал Песков на вопрос радиостанции, как он относится к "спекуляциям" в СМИ о том, что отношения Медведева и Путина в процессе борьбы с экономическим кризисом постепенно разлаживаются.

"Государственная вертикаль, господин президент, господин премьер-министр, кабинет министров, работают абсолютно в унисон, и работают очень хорошо", - отметил Песков.

РИА "Новости"