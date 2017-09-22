Самый мощный взрыв водородной бомбы: в КНДР угрожают новым испытанием

Северная Корея может провести мощнейшие испытания водородной бомбы в Тихом океане. Это могут быть действия «высочайшего уровня» против Соединенных Штатов, сказал глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо, пишет «Yonhapnews».

Такое заявление министр сделал после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что он рассматривает сильнейшие действия в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа «полностью уничтожить» страну.

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«Это может быть мощнейшая детонация водородной бомбы в Тихом океане», - сказал министр КНДР журналистам. «Мы не имеем представления о том, какие действия могут быть сделаны, поскольку они будут объявлены лидером Ким Чен Ыном».

Как сообщал УНИАН ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения Северной Кореи.

По его словам, вместо убедительных высказываний на Генеральной Ассамблее ООН, которые помогли бы разрядить напряженную ситуацию на Корейском полуострове, Трамп выступил с "грубой речью, которая содержит неслыханные глупости, чего не позволяли себе его предшественники". Ким Чен Ын также сравнил выступление президента США с "лаем испуганной собаки".