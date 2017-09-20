Президент Венесуэлы сравнил Трампа с Гитлером

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента США Дональда Трампа с «новым Гитлером» международной политики, сообщают Ведомости со ссылкой на EFE Noticias. Стиль правления Трампа Мадуро расценил как авторитарный и заявил о готовности противостоять этому.

Читайте такжеТрамп ввел финансовые санкции против ВенесуэлыВыступая с трибуны Генассамблеи ООН, Трамп, с одной стороны, провозгласил главным принципом своего правления уважение национального суверенитета, с другой – грозил уничтожением Северной Корее и жестко нападал на «повстанческие режимы», «такие как Венесуэла и Иран».

Мадуро в своей заочной полемике с Трампом дал понять, что он продолжит сам командовать своей нацией, а Трампу посоветовал «проглотить» его ремарки о Гитлере.

В начале года о «громких националистических нотках» в инаугурационной речи Трампа заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль.