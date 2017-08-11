Президент Венесуэлы Мадуро захотел встречи с Трампом тет-а-тет после введения санкций

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что он хочет встретиться с человеком, который наложил на него санкции – с президентом Дональдом Трампом, политику которого он назвал «империалистической агрессией».

Как передает «Голос Америки», в обращении к членам новой конституционной ассамблеи, которое длилось более трех часов, Мадуро сказал, что он поручил министру иностранных дел установить контакт с США по подготовке телефонного разговора или встречи с Трампом.

Мадуро также поручил «если это возможно», устроить встречу с глазу на глаз в Нью-Йорке 20 сентября, тогда как туда прибудут главы государств и правительств для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

«Если он так заинтересован Венесуэлой, я готов, господин Дональд Трамп, это моя рука», заявил социалистический лидер Венесуэлы, добавляя, что он хочет иметь такие сильные отношения с Соединенными Штатами, которые он имеет с Россией.

Мадуро сделал такое заявление вскоре после того, как он предупредил американского президента, что Венесуэла никогда «не пойдет на уступки».

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Администрация Трампа назвала Мадуро «диктатором» и 31 июля наложила санкции на него и более 20 других бывших и нынешних официальных лиц. Это произошло после избрания конституционной ассамблеи, которую Вашингтон назвал «нелегитимной».

Накладывая санкции, администрация также сослалась на нарушение прав человека и ослабление демократических институтов во время усиление политического и финансового кризиса в стране.

Венесуэла оказалась перед лицом критики со стороны международной общественности по поводу подавления оппозиции и мер для усиления своей власти, включительно с выборами наделенной широкими полномочиями конституционной асамбеи, в которой 545 «законодателей».