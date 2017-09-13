Генпрокурор Испании привлек к делу 700 мэров Каталонии, пожелавших провести референдум о независимости

Государственная прокуратура Испании проводит расследование в отношении 700 каталонских мэров из-за референдума о независимости, проведение которого остановлено Конституционным судом, сообщает The Associated Press.

В среду, 13 сентября, генпрокурор страны Жозе Мануэль Маза приказал прокурорам в провинциях провести расследование в отношении 712 мэров, которые уже предложили муниципальные объекты для проведения голосования 1 октября, передает "ЕвроПравда".

Кроме того, региональной каталонской полиции приказано их задерживать, если они не появятся для дачи показаний.

Сообщается, что каталонская коалиция за независимость уже попросила 947 мэров в северо-восточном регионе помочь в проведении референдума.

Ранее сообщалось, что прокуратура Испании приказала полиции изымать избирательные урны, листовки и любые другие предметы, которые можно было бы использовать в запрещенном референдуме за независимость от Испании.

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Напомним, в 2014 году в Каталонии был проведен неформальный референдум за отделение от Испании, хотя его было запрещено судом. Тогда с 6,3 миллиона человек, имеющих право голосовать, 2,3 миллиона пришли на референдум, из них 80 процентов высказались за независимость Каталонии. В ноябре 2015 года каталонский парламент утвердил "дорожную карту" достижения независимости от центрального правительства в Мадриде. Однако в августе 2016 года это постановление каталонского парламента аннулировал Конституционный суд Испании.