На складе на севере Лондона произошел пожар (видео)

01:04, 19 сентября 2017
Мир
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Жителям находящихся рядом домов рекомендовали не открывать окна и двери.

Пожар на складе / REUTERS

В складских помещениях в районе Тоттенхэм на севере Лондона произошел пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарных, передает РБК.

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На месте в данный момент работает 120 спасателей, а также двадцать пожарных машин. Жителям находящихся рядом домов рекомендовали не открывать окна и двери.

Причины пожара в данный момент устанавливаются / REUTERS

В пожарной службе отметили, что причины пожара в данный момент устанавливаются. Информации о жертвах пока не поступало.

В Twitter также появились видеозаписи произошедшего.

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Теги: #пожар в Лондоне#пожар в Тоттенхэме