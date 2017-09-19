На складе на севере Лондона произошел пожар (видео)

В складских помещениях в районе Тоттенхэм на севере Лондона произошел пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарных, передает РБК.

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На месте в данный момент работает 120 спасателей, а также двадцать пожарных машин. Жителям находящихся рядом домов рекомендовали не открывать окна и двери.

В пожарной службе отметили, что причины пожара в данный момент устанавливаются. Информации о жертвах пока не поступало.

В Twitter также появились видеозаписи произошедшего.