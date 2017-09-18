США рассматривают возможность закрытия посольства на Кубе

Из-за загадочных заболеваний группы американских дипломатов на Кубе Государственный департамент США рассматривает возможность закрытия посольства в островной стране.

Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье, 17 сентября, передает Deutsche Welle.

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"Это очень серьезный вопрос, учитывая вред, который понесли определенные лица", - отметил Тиллерсон.

Как сообщал УНИАН, в США считают, что их дипломаты подверглись «акустической атаки» на Кубе с использованием звуковых приборов, которые нанесли серьезных проблем здоровью чиновников.

Загадочные симптомы, среди которых тошнота, головокружение и временная потеря слуха или памяти, наблюдались у 19 дипломатов из США.

Работники дипмиссии с конца 2016 года страдали от различных симптомов, похожих на сотрясение мозга. Американские медики тоже не могли определить причину симптомов.