США рассматривают возможность закрытия посольства на Кубе
Ранее в США заявили, что их дипломаты потерпели «акустической атаки» на Кубе
Из-за загадочных заболеваний группы американских дипломатов на Кубе Государственный департамент США рассматривает возможность закрытия посольства в островной стране.
Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье, 17 сентября, передает Deutsche Welle.
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"Это очень серьезный вопрос, учитывая вред, который понесли определенные лица", - отметил Тиллерсон.
Как сообщал УНИАН, в США считают, что их дипломаты подверглись «акустической атаки» на Кубе с использованием звуковых приборов, которые нанесли серьезных проблем здоровью чиновников.
Загадочные симптомы, среди которых тошнота, головокружение и временная потеря слуха или памяти, наблюдались у 19 дипломатов из США.
Работники дипмиссии с конца 2016 года страдали от различных симптомов, похожих на сотрясение мозга. Американские медики тоже не могли определить причину симптомов.