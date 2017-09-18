В Марселе женщина облила кислотой четырех студенток из США
По словам задержанной женщины, она сама когда-то стала жертвой подобной атаки и хотела, чтобы другие тоже это почувствовали на себе.
Во французском Марселе местная женщина облила соляной кислотой четырех американских студенток, злоумышленница задержана. Об этом сообщает ABC News.
Полиция Марселя сообщила, что нападение, которое было совершено в воскресенье утром на железнодорожном вокзале Saint-Charles в Марселе не связан с терроризмом.
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Две пострадавшие девушки получили поверхностные ожоги лица и глаз, другие пребывают в состоянии шока.
В связи с инцидентом была задержана 41-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что «сошла с ума и не хотела причинить вред кому-то конкретно», сообщает местное издание La Provence. По ее словам, она сама когда-то стала жертвой подобной атаки и хотела, чтобы другие тоже это почувствовали на себе.
Как отмечает ABC News, жертвы нападения являются студентками Бостонского колледжа, и учились в Европе. Трое из них - по программе колледжа в Париже, а четвертая - в бизнес школе в Копенгагене.