В РФ выкатился со взлетной полосы и разбился бомбардировщик, который участвовал в учениях "Запад-2017" (видео)

В России в Калужской области разбился дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который принимал участие в российско-белорусских учениях "Запад-2017", пишут «Известия».

Известно, что это произошло на авиабазе Шайковка. По официальной версии, у самолета надломилась одна из стоек и он выкатился со взлетно-посадочной полосы.

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Сам бомбардировщик нашли в нескольких сотнях метров от взлетной полосы. Корпус самолета серьезно поврежден и он уже не подлежит восстановлению. Экипаж Ту-22М3 не пострадал.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия вслед за танками перебрасывает в Беларусь в рамках учений «Запад-2017» боевую авиацию. В рамках стратегических российско-белорусских командно-штабных учений «Запад-2017» на авиационных базах воздушно-космических сил Западного военного округа экипажи истребительной, бомбардировочной и армейской авиации готовятся к перебазированию на оперативные аэродромы.

Инженерно-технический состав выполнил комплексную подготовку авиационной техники к длительному перелету, включая подвеску дополнительных топливных баков и ракетно-бомбового вооружения.