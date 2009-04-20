На Ямайке злоумышленник удерживает в заложниках экипаж Boeing 737

Злоумышленник, захвативший самолет в аэропорту Ямайки, удерживает в заложниках шесть членов экипажа.

Об этом сообщается в релизе, размещенном на сайте канадской авиакомпании CanJet.

По данным авиакомпании, на момент захвата в самолете находилось 174 пассажира (все канадцы) и 8 членов экипажа. Пассажиры и двое членов экипажа покинули самолет. Шестеро членов экипажа, а также преступник, остались на борту.

В релизе указывается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, также не поврежден авиалайнер. Власти авиакомпании также обещают предоставить всем пассажирам другой авиалайнер.

По информации западных СМИ, захват самолета произошел в международном аэропорту города Монтего-Бэй на острове Ямайка в Карибском море.

Это произошло ранним утром 20 апреля, примерно в 06.00 по киевскому времени или примерно в 22.00 воскресенья по местному времени. Неизвестный проник на борт самолета Boeing 737-800 авиакомпании CanJet Airlines. Самолет готовился к вылету в Галифакс (Канада).

По последним данным, сообщает “Эхо Москвы”, самолет захватил умственно отсталый местный житель примерно 20 лет. Он вооружен огнестрельным оружием и требует вылететь на Кубу.