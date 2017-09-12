Санкции против России следует отменять постепенно - глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также заявил, что если бы в Восточной Украине было установлено длительное перемирие, то Соединенные Штаты, пожалуй, готовы были бы сделать подобные шаги.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции ЕС, введенные против России за ее действия в Украине, должны быть поэтапно отменены в случае выполнения международно согласованной соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Reuters.
"Официальное соглашение заключается в следующем: только, если будет 100-процентный мир, то мы снимем 100 процентов санкций", - сказал Габриэль во время панельной дискуссии, организованной немецким ежедневным бизнес-изданием Handelsblatt в Берлине.
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Габриэль заявил, что по его мнению, это "абсолютно нереалистичная" позиция.
"Мы ввели санкции постепенно, и мы постепенно будем снимать их - это действительно общеизвестный факт", - сказал Габриэль.
Он также заявил, что если бы в Восточной Украине было установлено длительное перемирие, то Соединенные Штаты, вероятно, также готовы были бы сделать подобные шаги.
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил за снятие санкций с России еще до полного выполнения минских договоренностей.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции Европейского Союза против России будут сняты только после достижения мира на Востоке Украины.