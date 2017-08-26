Германия находится в центре "холодной войны 2.0" - глава МИД

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль считает, что Германия находится в центре "холодной войны 2.0".

Об этом он сказал в интервью изданию Bild, обнародованном 26 августа, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеНовая холодная война раскрывается в этих цифрах - Die Welt

"Мы находимся в центре "холодной войны 2.0", - заявил Габриэль.

Также глава немецкого МИД считает, что мир стоит на пороге нового атомного вооружения как на Востоке, так и на Западе, и призывает не рассматривать международное сотрудничество как "арену для соревнований".

Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Габриэль упрекнул за восприятие сосуществования людей и народов прежде всего как борьбу, из-за чего на первый план выходит не справедливость и сила права, а право сильного.

"Это опасная тенденция", - отметил министр.