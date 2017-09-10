В ЕС раскритиковали экономическую политику Трампа - Spiegel
В комитете ЕС по экономике и финансам считают, что приверженность Трампа протекционизму является опасной для мировой экономики.
Комитет ЕС по экономике и финансам критикует экономическую политику президента США Дональда Трампа, сообщает немецкое издание Spiegel.
В комитете считают, что приверженность Трампа протекционизму является опасной для мировой экономики.
Издание цитирует конфиденциальный документ комитета, в котором представлены руководители финансовых ведомств стран Евросоюза.
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Так, в нем указано, что последствия протекционистской политики Трампа «могут оказаться еще гораздо более опасными, чем предполагалось до сих пор».
Опасения европейских чиновников вызывают и планы Вашингтона относительно государственных расходов.
При этом, по их мнению, запланированная у Трампа реформа налогообложения «не смягчит, а скорее обострит проблемы» экономики США.