В ЕС раскритиковали экономическую политику Трампа - Spiegel

Комитет ЕС по экономике и финансам критикует экономическую политику президента США Дональда Трампа, сообщает немецкое издание Spiegel.

В комитете считают, что приверженность Трампа протекционизму является опасной для мировой экономики.

Издание цитирует конфиденциальный документ комитета, в котором представлены руководители финансовых ведомств стран Евросоюза.

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Так, в нем указано, что последствия протекционистской политики Трампа «могут оказаться еще гораздо более опасными, чем предполагалось до сих пор».

Опасения европейских чиновников вызывают и планы Вашингтона относительно государственных расходов.

При этом, по их мнению, запланированная у Трампа реформа налогообложения «не смягчит, а скорее обострит проблемы» экономики США.