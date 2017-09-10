Российская оппозиционная журналистка Латынина уехала из РФ

Российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина вместе с родителями выехала из РФ, так как опасается за свою жизнь. Перед этим кто-то поджег ее автомобиль.

Об этом Латынина сказала в субботу, 9 сентября, в своей программе на радиостанции "Эхо Москвы". Эфир она вела через Skype, передает "Радио Свобода".

Об этом Латынина сказала в субботу, 9 сентября, в своей программе на радиостанции "Эхо Москвы". Эфир она вела через Skype, передает "Радио Свобода".

"Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию. Я надеялась, что машина моя в минувшее воскресенье загорелась сама. Родители мои были вполне уверены, что она загорелась сама. Как выяснилось, она была все же подожжена. То есть получается, что нам сначала дали нюхнуть духовности, а потом на нашу машину сошел благодатный огонь", – сказала журналистка.

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Латынина имела в виду два нападения в течение короткого срока: ранее летом неизвестные лица бросили в дом под Москвой, где журналистка находилась вместе с родителями, ядучее вещество, которое заставило ее саму, семью и соседей среди ночи на несколько часов покинуть помещение. В начале сентября, как выяснили полицейские, в результате поджога, сгорела машина Латыниной.

Отметим, что Латынина получила премию "Камертон" имени Анны Политковской (оппозиционную журналистку убили) от Союза журналистов России.