Могерини рассказала, как ЕС будет побуждать Северную Корею к диалогу

Евросоюз введет собственные "автономные" санкции против Северной Кореи в дополнение к ожидаемым санкций Совета Безопасности ООН, чтобы заставить Пхеньян вступить в диалог с международным сообществом по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после неформального заседания министров иностранных дел стран ЕС в Таллине, передает 112.ua.

"Мы договорились поддержать дальнейшие экономические ограничения, которые примет Совет Безопасности ООН по КНДР, а также обеспечить, чтобы третьи страны неукоснительно выполняли все эти решения СБ ООН", - сказала Могерини.

Читайте такжеСША подготовили указ о санкциях против стран, которые торгуют с КНДР

"Мы также приняли решение о поддержке новых санкций СБ ООН автономными мерами ЕС", - заявила она, отметив, что работа по подготовке новых санкций ЕС начнется немедленно.

При этом Могерини отметила, что все это давление на Пхеньян направлено "на открытие каналов для дипломатического диалога, которых сейчас нет".

"Евросоюз готов вести заслуживающий доверия диалог на политическом уровне, чтобы прийти к полной денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнула она.

Глава дипломатии ЕС заявила о решимости и единство всех членов Союза поддержки международного режима нераспространения ядерного оружия, об их готовности активно работать вместе с партнерами в регионе и международном сообществе для достижения этой цели.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября власти Северной Кореи официально объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которую, как утверждает Пхеньян, можно будет доставить при помощи имеющихся у КНДР баллистических ракет. Кроме того, власти страны регулярно проводит испытания баллистических и других ракет.

Испытание водородной бомбы Пхеньяном осудили НАТО, Европейский Союз, ОБСЕ и ряд мировых лидеров. Ожидается, что 11 сентября Совет безопасности ООН поддержит новые санкции против КНДР.