Огонь в пустыне: в США завершился культовый фестиваль Burning man (фоторепортаж)

06:40, 05 сентября 2017
Мир
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Ежегодный праздник искусства и огня в американской пустыне завершился.

Burning man / REUTERS

Около 70 тысяч человек провели на фестивале Burning man в американской пустыне 8 дней. В финале большие скульптуры, созданные для фестиваля, сжигают.

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Фестиваль ежегодно проходит в конце августа в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Символ фестиваля - гигантская деревянная статуя человека, которая также сжигается по окончании мероприятия. 

В этом году американец скончался после того, как прыгнул в огонь на фестивале. Он прорвался через два кордона охраны и запрыгнул в горящий арт-объект. Пожарные попытались вытащить его из костра, но им не удалось.

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