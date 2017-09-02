Спецпрокурор Мюллер получил письмо, которое раскрывает причины увольнения директора ФБР Коми

Спецпрокурор США Роберт Мюллер получил письмо президента Дональда Трампа директору ФБР Джеймсу Коми, которое указывает на реальные причины его увольнения. Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет "Немецкая волна".

Читайте такжеВ США спецпрокурор по российскому делу созвал большое жюриЧерновик письма сейчас находится в распоряжении спецпрокурора США по расследованию вероятного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года Роберта Мюллера. Речь идет о письме, которое Трамп так и не отправил.

Этот документ может пролить свет на то, действительно ли Трамп пытался помешать расследованию ФБР относительно возможных связей его команды с Россией.

Как отмечает газета The Washington Post, среди других претензий к Коми в необнародованном меморандуме отмечается: Трампа возмущал факт, что Коми не хотел публично заявлять, что против Трампа лично не будет проводиться расследование по делу о вмешательстве России в американские выборы.

При этом Коми неоднократно заявлял об отсутствии подозрений в отношении Трампа лично самому президенту.

Ранее уволенный Трампом экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент просил его публично объявить, что он (Трамп) не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности. По словам Коми, президент также просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В свою очередь, Трамп назвал показания Коми перед комитетом Сената по вопросам разведки о содержании разговоров между ними "ложью" и раскрытием секретной информации.