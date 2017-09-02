Кандидат в канцлеры ФРГ Щульц осудил "очень агрессивную внешнюю политику" России

Кандидат в федеральные канцлеры Германии от СДПГ Мартин Шульц подверг резкой критике внешнюю политику Москвы.

"Правительство Владимира Путина проводит экспансивную и отчасти очень агрессивную внешнюю политику", - заявил он в интервью газете Bild, опубликованном в пятницу, 1 сентября, передает DW.com.

Шульц отметил, что некоторые действия России в Сирии, по его мнению, "абсолютно неприемлемы".

Кроме того, кандидат в канцлеры ФРГ обвинил Россию в "грубейшем нарушении международного права в Украине и путем аннексии Крыма". По его словам, это сделала страна, обладающая правом вето в Совете Безопасности ООН, на которой лежит особая ответственность заботиться об обеспечении мира.

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При этом политик затруднился ответить на вопрос ведущего, как долго может еще продолжаться оккупация Крыма. По его мнению, решить эту ситуацию можно только за столом переговоров, так как "россияне сделали из этого свершившийся факт и будут на этом настаивать".