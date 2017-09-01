КНДР скоро сможет запускать баллистические ракеты большой дальности - МИД Франции

КНДР скоро сможет запускать баллистические ракеты большой дальности. Речь идет о нескольких месяцах. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет Reuters.

Дриан также призвал Китай активнее решать кризис.

"Ситуация чрезвычайно серьезная ... мы видим, что Северная Корея ставит себе за цель иметь завтра или на следующий день ракеты, которые могут транспортировать ядерное оружие. В течение нескольких месяцев это будет реальностью », - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

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"В тот момент, когда Северная Корея имеет средства для удара по Соединенным Штатам, даже для Европы, и, безусловно, Японии и Китая, ситуация будет взрывоопасной", - сказал он.

Ле Дриан заявил, что нужно сделать все для того, чтобы обеспечить проведение последнего раунда санкций Организации Объединенных Наций, и призвал Китай, который является главным торговым партнером Пхеньяна, сделать все возможное для обеспечения их выполнения.

"Северная Корея должна найти путь к переговорам. Это должно быть дипломатично активным ", - заявил французский политик.

Как сообщал УНИАН ранее, северокорейская ракета была запущена 29 августа. Она пролетела над северной частью Японии в районе острова Хоккайдо. Это первый боевой пуск ракеты по подобной траектории, до сих пор таким образом запускались только космические ракеты-носители.

В июле власти КНДР заявили о готовности нанести ракетами этого типа удара в район острова Гуам, где расположены военные базы США. Сразу после запуска премьер Японии Синдзо Абэ обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. По итогам телефонного разговора он сообщил, что стороны договорились усилить давление на КНДР. Ранее Трамп предположил военное решение северокорейской проблемы.