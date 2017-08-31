В Брюсселе заявили об отсутствии прогресса в переговорах о Brexit

Прорыва в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза не произошло. Брюссель и Лондон вновь не смогли достичь прогресса в результате уже третьего раунда переговоров по основным темам Brexit, сообщил в четверг, 31 августа, глава делегации ЕС Мишель Барнье, как сообщает DW.

"Стороны далеки от существенных подвижек в принципиально важных вопросах", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, подчеркнув, что такими темпами соблюсти график переговоров будет практически невозможно. В частности, намеченное на октябрь обсуждение модели будущих отношений Великобритании и ЕС не может начаться до урегулирования ключевых вопросов Brexit.

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Ранее стороны договорились, что будут встречаться раз в месяц с июня по октябрь 2017 года. Первым предметом переговоров стала схема выхода Великобритании из ЕС, и только потом стороны намерены перейти к дискуссиям по поводу модели будущих отношений. Считается, что это поражение для британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, который хотел, чтобы одновременно обсуждались оба пакета тем - "развод" и будущий доступ Великобритании к единому европейскому рынку.

Изначально предполагалось, что переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза завершатся к концу 2017 года. Таким образом, осталось бы восемь месяцев на то, чтобы разработать пакет законопроектов о будущих отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. В случае если все пойдет по графику, остальные пять месяцев до официального выхода, который запланирован на 29 марта 2019 года, уйдут на то, чтобы стороны ратифицировали соглашения.