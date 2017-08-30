Звезду 90-х певицу Линду сбил грузовик в центре Москвы – росСМИ
23:27, 30 августа 2017Мир
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Водитель грузовика был задержан, певицу Линду "скорая" отвезла в НИИ имени Склифосовского.
О состоянии певицы пока неизвестно / фото ivona.bigmir.net
Певицу Светлану Гейман, известную под творческим псевдонимом Линда, сбил грузовик в центре Москвы.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы, она госпитализирована.
Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Как сообщил позднее врио начальника пресс-службы ГУМВД Юрий Титов, водитель грузовика был задержан.
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"Одна из двух пострадавших — Светлана Львовна Гейман, певица. Госпитализирована в НИИ имени Склифосовского", — сказал собеседник агентства.
Ее состояние он не уточнил.
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