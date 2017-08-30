Звезду 90-х певицу Линду сбил грузовик в центре Москвы – росСМИ

Певицу Светлану Гейман, известную под творческим псевдонимом Линда, сбил грузовик в центре Москвы.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы, она госпитализирована.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Как сообщил позднее врио начальника пресс-службы ГУМВД Юрий Титов, водитель грузовика был задержан.

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"Одна из двух пострадавших — Светлана Львовна Гейман, певица. Госпитализирована в НИИ имени Склифосовского", — сказал собеседник агентства.

Ее состояние он не уточнил.