В Москве госпитализирован актер Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян в пятницу госпитализирован в реанимацию кардиологического отделения Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщили ТАСС в институте.

"Он лежит в кардиоотделении, в реанимации для больных с инфарктом", - сказали в институте.

Ранее в справочной скорой помощи подтвердили, что Джигарханян госпитализирован.

"Он доставлен в институт скорой помощи им. Склифосовского", - сказали в справочной.

В середине февраля актера госпитализировали из-за гриппа.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 г. в Ереване. Он играл в таких культовых картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».

В феврале этого года стало известно, что актер в третий раз женился. Его супругой стала 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская.