Юнкеру не нравятся требования Лондона на переговорах по Brexit

Полученные Европейской Комиссией предложения Лондона относительно дальнейшего хода переговоров относительно выхода Великобритании из состава ЕС - так называемый Brexit - являются "неудовлетворительными", заявил председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер. "Я прочитал с необходимой внимательностью все эти документы, (...) и ни один из них меня по-настоящему не удовлетворил", - заявил Юнкер сделал во вторник, 29 августа, во время ежегодной конференции послов стран-членов ЕС в Брюсселе, как сообщает DW.

По словам Юнкера, остается еще "очень много" открытых вопросов. Среди них, в частности, неопределенность относительно будущего статуса границы между Ирландией, что является членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Так же нерешенным остается вопрос финансовых обязательств Великобритании перед ЕС в связи с Brexit. По приблизительным подсчетам Брюсселя, здесь речь может идти о нескольких десятках миллиардов евро, отметил Юнкер.

Читайте такжеЛондон надеется на гибкость ЕС в новом раунде переговоров по "брекситу"

Накануне в Брюсселе начался третий раунд переговоров относительно согласования условий выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза. Делегация Великобритании представила ЕС документы с предложениями, в которых требует от Брюсселя "гибкости" во время переговоров. Прежде всего, речь идет об идее одновременно обсуждать как условия выхода Великобритании из Евросоюза, так и принципы, на которых будут строиться отношения между Лондоном и Брюсселем после этого.

Впрочем, Юнкер заявил, что Брюссель не начнет "никаких новых переговоров" относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией, пока не будут решены другие вопросы, и что он правила для проведения таких переговоров "вполне понятны".