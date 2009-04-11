Спецназ США ждет приказа Обамы, чтоб уничтожить базы пиратов в Сомали
У Командования есть подробный план
Военное командование США ждет сигнала президента Барака Обамы, чтобы приступить к операции по полному уничтожению наземных баз сомалийских пиратов, сообщает американская газета Daily News со ссылкой на бывшего спецпосланника США в Сомали Роберта Оукли.
Проблема пиратства у побережья Восточной Африки встала для Вашингтона особенно остро после того, как сомалийские пираты 8 апреля захватили шедший под американским флагом контейнеровоз Maersk Alabama. Экипажу удалось вернуть контроль над судном, однако его капитан Ричард Филипс до сих пор остается заложником у пиратов.
Оукли сообщил журналистам, что Командование сил специальных операций разработало детальный план зачистки мест наземного дислоцирования пиратов и ждет сигнала от президентских советников по национальной безопасности.
По оценке Оукли, в случае получения приказа отряд спецназа "Дельта" "сможет разобраться с пиратами за 72 часа".
Представитель Командования сил специальных операций на базе ВВС в Тампе (штат Флорида) отказался комментировать заявление Оукли.