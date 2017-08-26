КНДР произвела очередной запуск ракет

Северная Корея в субботу, 26 августа, произвела запуск ракет в сторону Японии, передает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Несколько ракет малой дальности пролетели в северо-восточном направлении около 250 киллометров и упали в Японском море.

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Тихоокеанское командование армии США отметило, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности, пишет Reuters. Все три ракеты вышли из строя в полете, одна из них взорвалась почти сразу после запуска.

Отмечается, что ракеты не несли никакой угрозы Северной Америке или Гуаму.

Как отмечает агентство Yonhap, о произошедшем было немедленно доложено президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Южнокорейские военные анализируют дополнительную информацию.

Как сообщал УНИАН, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал увеличить выпуск ракетных двигателей твердого топлива и ракетных боеголовок.