В Афганистане неизвестные атаковали мечеть, погибли более 20 человек

Министерство здравоохранения Афганистана заявило о более чем 20 жертвах нападения на мечеть в Кабуле, передает 112.ua.

"Министерство здравоохранения сообщило, что более 20 человек были убиты и более 35 человек получили ранения в результате нападения на мечеть", - говорится в сообщении, которе передают афганские СМИ.

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По словам чиновников, террорист-смертник взорвался у ворот шиитской мечети в столице Афганистана. В то же время другие боевики штурмовали здание.

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна террористическая организация. Очевидцы заявляют, что нападавшие бросали гранаты.

Позже также были слышны взрывы, но их источник пока неясен.

"Сначала террорист-смертник открыл огонь и убил 2 охранников у входа в мечеть, а затем они вошли внутрь. Некоторые люди успели выбежать из мечети, в том числе и женщины, но 4 нападавших смогли войти в мечеть", - заявил один из очевидцев.